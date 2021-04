'국민의당' 안철수 "국민의힘과 통합에 당원들 의견 다양"

[아시아경제 이민지 기자] 안철수 국민의당 대표가 국민의힘과 통합을 두고 “당원들 사이에서 다양한 의견이 나온다" 신중한 자세를 보였다.

17일 안 대표는 충북 청주에서 충청권 당원간담회를 한 후 "4·7 재·보궐선거 이후 당이 나아갈 방향에 대해 당원들의 의견을 수렴하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "통합에 찬성하면서도 여러 가지 우려하는 게 많았고, 지금 당장은 아니라는 의견도 있었다"며 "오늘 들은 모든 의견을 종합적으로 정리해 최고위원회에서 최종 논의가 이뤄질 것"이라고 설명했다. 이날 간담회에는 충북과 충남지역 국민의당 당원 50여 명이 참여한 것으로 전해졌다.

안 대표는 오는 18일 광주에서도 당원간담회를 이어간다. 국민의당의 전국시도당 당원간담회 일정은 23일까지 예정돼 있다.

앞서 국민의힘은 16일 의원총회에서 국민의당과 통합 절차를 계속 추진하기로 의결했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr