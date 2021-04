미일정상 "北비핵화 전념, 한미일 협력 필수"(종합)

[아시아경제 이동우 기자] 조 바이든 미국 대통령과 스가 요시히데 일본 총리는 16일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화에 전념하겠다는 의지를 재확인했다. 공동 안보를 위한 한미일 협력의 중요성에도 뜻을 같이 했다.

바이든 대통령과 스가 총리는 이날 미국 워싱턴DC에서 열린 정상회담 후 백악관이 배포한 '새 시대를 위한 미일의 글로벌 파트너십'이라는 제목의 공동 성명을 발표했다.

두 정상, 北에 유엔 안전보장이사회 결의 준수 촉구

두 정상은 성명에서 북한 문제에 대해 완전한 비핵화를 명시하며 북한에 유엔 안전보장이사회 결의 준수를 촉구하고 국제사회에도 이행을 요구했다.

스가 총리는 공동 기자회견에서 북한의 대량파괴무기와 탄도미사일에 대한 CVID(완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기)를 언급했지만 성명에 담기진 않은 것으로 전해진다.

두 정상은 "우리는 한국과의 3국 협력이 공동 안보와 번영에 필수적이라는 데 동의한다"는 내용도 성명에 담았다.

스가 총리는 회견에서 "북한 대응이나 인도태평양 지역의 평화와 번영을 위해 한미일 3국 협력이 전례 없이 중요해졌다는 인식에서 일치했다"고 전했다.

두 정상은 언론에 공개된 모두발언 때부터 인도태평양에서의 협력을 강조하는 등 중국 견제 의지를 분명히 나타냈다.

두 정상은 성명에서도 중국에 대해 경제와 다른 형태의 강압을 포함해 국제적 규칙 기반 질서에 부합하지 않은 행동에 관한 우려를 공유했다고 표현하는 등 곳곳에서 중국을 겨냥했다.

또한 "홍콩 및 신장 위구르 자치구의 인권 상황에 대해 심각한 우려를 표한다"며 "대만 해협의 평화와 안정의 중요성을 강조하고 양안(중국과 대만) 문제의 평화적 해결을 촉구한다"라고 밝혔다.

5세대 이동통신, 반도체 공급망 협력

지적재산권 위반, 강제 기술 이전, 산업보조 등을 포함해 불공정한 관행의 악용에 대처하기 위한 주요7개국(G7), 세계무역기구와 협력하기로 했다.

바이든 대통령은 회견 때 기술 협력의 중요성을 강조하면서 안전하고 신뢰할 5G 네트워크, 반도체 공급망 협력 증대, 인공지능 등 분야의 공동 연구 추진에 협력키로 했다.

두 정상은 기후변화 위기에 대응하기 위한 국제적 노력을 주도하고 코로나19 종식를 위한 협력 필요성에도 뜻을 같이 했다.

바이든 대통령은 안전한 도쿄 올림픽을 개최하려는 스가 총리의 노력을 지지했다고 성명은 밝혔다.

스가 총리는 자신이 세계인 단결의 상징으로 도쿄 올림픽·패럴림픽을 개최할 결의를 표명했으며 바이든 대통령이 지지 의사를 재확인했다고 전했다.

