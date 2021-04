[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 최종문 2차관 주재하에 16일 미국과 영국, 러시아 등 코로나19 백신 생산국 주재 공관장들을 중심으로 화상 상황점검 회의를 했다.

최 차관은 "일선 외교현장에서 각 공관이 백신 도입을 위해 보다 현실적으로 실질적인 역할을 해 달라"며 공관장들의 관심과 노력을 당부했다.

이번 회의에는 미국, 영국, 러시아, 벨기에·유럽연합(EU), 네덜란드, 인도, 제네바, 캐나다, 독일, 일본 공관장이 참석했으며, 국내에서 필요한 충분한 물량의 백신을 신속히 도입하기 위한 외교적 지원방안이 논의됐다.

범정부백신도입 태스크포스(TF) 사무국, 질병관리청, 식약처 등 관계부처도 함께 참여해 백신 수급 현황을 공관장들과 공유하고 필요한 지원 사항을 공관장들에게 직접 설명했다.

