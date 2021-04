속보[아시아경제 이민우 기자] 미국 인디애나주 인디애나폴리스의 한 물류센터에서 총격으로 8명이 사망했다.

15일(현지시간) AP통신 등 주요 외신들에 따르면 미 인디애나폴리스 소재 페덱스(FedEx) 물류센터에서 총격으로 다수의 사피해자가 발생했다. 인디애나폴리스 경찰 측은 "8명이 총격으로 사망했고 사상자 다수가 발생했다"고 전했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr