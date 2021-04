정 총리 "정의로운 대한민국 위해 소임 다할 것"…대권 도전

정세균 국무총리 이임사

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 16일 "정의롭고 새로운 대한민국의 완성을 위해 소임을 다하겠다"며 퇴임 소회를 밝혔다. 문재인 정부 두 번째 국무총리로서 약 1년3개월 동안 총리직을 수행했던 정 총리는 이날 사퇴를 기점으로 차기 대권 준비에 본격적으로 뛰어든다.

정 총리는 이날 이임사에서 "더 이상 국민이 정치를 걱정하는 사회가 아니라 정치가 국민의 삶과 미래를 책임져야 한다"며 이같이 말했다. 이어 "국민의 큰 뜻을 받들어 더 크게 돌려드릴 수 있도록 끝까지 힘쓰겠다"며 "역사 앞에 당당하며, 국민께 부끄럽지 않은 삶을 살겠다"고 강조했다. 그러면서 '새로운 출발'이라는 표현을 쓰며 차기 대권 도전을 공식화했다.

지난해 1월 국무총리 취임 직후 터진 코로나19 사태로 사실상 재임기간 내내 '코로나 총리'로 불리며 방역 및 백신보급 등을 챙겨온 정 총리는 "지난 15개월은 한순간도 마음을 놓을 수 없었던 숨 가쁜 시간의 연속이었다"고 돌아봤다.

그는 "취임 엿새 만에 코로나19라는 국가적 재난 사태가 발생해 지금까지 전국을 다니며 방역을 점검하고, 민생현장을 살폈다"며 "처절한 삶의 고통 속에서도 인내와 포용으로 서로를 감싸주던 국민의 모습을 보며 조용히 울음을 삼켜야만 했던 가슴 시린 나날이었다"고 회상했다.

함께 해 온 공직자들을 향해서도 "국민과 국가를 위해 책임을 다하는 여러분의 열정과 소명의식을 느낄 수 있었다"며 사의를 표했다.

