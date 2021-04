김종인 "금태섭, 선거 도와줘 고맙다고 만났다"

"국민의힘 통합하라고 오세훈 당선 시켰나" 국민의당과 합당 지적

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 16일 금태섭 전 더불어미주당 의원과 전격 회동했다. 이번 회동은 김 전 위원장이 먼저 제안해 성사된 것으로 알려졌다.

김 전 비대위원장은 이날 회동을 마친 후 서울 종로구에 위치한 개인 사무실 앞 엘리베이터에서 아시아경제와 만나 "지난 선거 때 우리 도와줘서 고맙다고 해서 (금 전 의원을) 만났다"면서 "다른 얘기는 안 했다"고 말을 아꼈다.

이후 김 전 비대위원장은 기자들과의 자리에서 "나는 더 이상 정치를 안 한다고 이야기를 했다"고 선을 그었다. 그러면서 "내 역할은 지난 4.15 총선에서 너무나 망가져 버려서 균형을 잡아주기 위해 이번 4.7 보궐선거까지 봉사를 해준 것"이라며 "보궐선거만 끝나면 나는 이 당에서 없어진다고 얘기했고 그 약속을 지킨 것 뿐"이라고 말했다.

한편으론 유력 대선주자로 떠오른 윤석열 전 검찰총장에 대해 "(윤 전 총장이) 한번 보자고 하면 보려고는 하지만 나 스스로가 누굴 만나고 싶은 생각은 없다"며 만날 의향이 있음을 시사했다.

또 '선거 전 합당은 어떻게 보나'는 질문에 "선거 전 합당하겠다는 얘기를 해본 적이 없다"며 "그건 주호영 원내대표(당 대표 권한대행)가 자기 혼자서 그런 얘기를 하는 것"이라고 밝혔다.

국민의힘 내부 갈등 상황에 대해선 "막연하게 합당하면 세력이 무너질 것 같나"며 "지난 4.15 총선 전에 보수 대연합한다고 했는데 결과가 이게 뭔가. 결국은 선거 참패만 가져왔다"고 지적했다. 이어 "국민의 마음이 어떻게 돌아가는가를 제대로 읽고 뭘 해야지"라며 "국민의힘 통합하라고 오세훈 서울시장 당선시켰나"고 반문했다.

