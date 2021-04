프로스펙스, '여러분 덕분에 40년' 페스티벌 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 국내 스포츠 브랜드 프로스펙스가 론칭 40주년을 맞아 40일간 고객감사 페스티벌 ‘여러분 덕분에 40년’을 진행한다고 16일 밝혔다.

16일부터 다음 달 25일까지 40일간 진행되는 행사에서는 프로스펙스의 헤리티지를 담은 오리지널 라인 신발 증정부터 대표 제품 할인과 더블 마일리지 적립 등 다양한 혜택을 제공한다.

먼저, 이번 시즌 신상품을 구매한 멤버십 고객을 대상으로 매일 추첨을 통해 선정된 400명에게 프로스펙스 오리지널 라인 신발을 증정하는 ‘40일 동안 400명에게 오리지널 신발 증정’ 이벤트를 마련했다.

또, 15만원 이상 구매 고객에게는 40주년 기념 티셔츠도 선착순 증정한다. 오는 30일까지 진행되는 할인 행사를 통해서는 프로스펙스 론칭 40주년을 기념해 선보인 시그니처 워킹화 ‘블레이드 BX’를 비롯해 스타트래커와 스테디셀러인 파워소닉, 메타소닉 등 대표 제품을 최대 40% 할인가에 선보인다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr