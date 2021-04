티웨이항공, 5~6월 여행 이벤트…김포~제주 1만4900원부터

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,710 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,665 2021.04.16 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 기내 화물운송 확대…인천~호치민 노선 추가티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화 close 은 5월~6월 이용 가능한 국내 여행 특가를 선보인다고 16일 밝혔다.

?이번 이벤트는 오는 19일부터 25일까지 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,710 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,665 2021.04.16 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 기내 화물운송 확대…인천~호치민 노선 추가티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화 close 홈페이지와 모바일을 통해 진행하며 제주, 부산 노선의 할인 항공권을 제공한다.

노선별 특가 운임은 편도 총액 기준 ▲김포~제주 1만4900원부터 ▲김포~부산 1만5100원부터 ▲부산~제주 1만1100원부터 ▲대구~제주 1만2100원부터 ▲광주~제주 1만1100원부터 ▲청주~제주 1만3100원부터 제공한다.

결제수단에 따른 혜택도 제공한다. 티웨이페이로 결제 시 1만원 할인, NH농협카드로 결제 시 1만원 할인과 제주 신화월드 이용 시 리조트 객실할인과 디너 뷔페 추가 제공 혜택도 함께 제공한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr