CJ올리브영 "2021 디지털 고객만족도, SNS 인스타그램 우수기업 선정"

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 한국마케팅협회가 주관하는 '2021 대한민국마케팅대상'에서 디지털 고객만족도 SNS부문 인스타그램 우수기업으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

올리브영은 2021 디지털고객만족도(HTHI) 조사에서 고객과의 소통과 긍정적인 영향력을 높게 평가 받아 인스타그램 우수 기업으로 선정됐다고 말했다. 디지털고객만족도는 SNS 마케팅 경쟁력을 평가하는 모델로 고객과의 커뮤니케이션 성과를 ▲활동성 ▲충성도 ▲쌍방향성 ▲공감성 ▲확산성 등으로 평가한다.

올리브영은 '건강한 아름다움을 큐레이팅 하는 곳'이라는 브랜드 정체성(Identity)을 보여줄 대표 SNS 채널로 2004년부터 공식 인스타그램을 운영하고 있다. 브랜드가 추구하는 철학을 담은 '올 리브 베터 매거진(All Live Better Magazine)'을 콘셉트로, 헬스앤뷰티 정보를 전한다.

올리브영 인스타그램은 상품 트렌드뿐만 아니라 '올영세일', '올영픽(Pick)' 등 다양한 행사 소식과 혜택 정보도 전한다. 회사는 고객과 소통하는 참여형 이벤트도 다양하게 진행한다고 설명했다.

이달 중순 기준 올리브영 인스타그램의 팔로워 수는 47만명 수준이다. 2019년 말 대비 10만명 이상 증가했다. 올리브영에 따르면 지난해 인스타그램 콘텐츠가 고객에게 노출되거나 도달한 수치는 2019년 대비 200% 이상 늘었다. 올리브영은 "올해 고객의 이야기를 바탕으로 기획한 'N월의 올리브' 캠페인을 매달 전개하며 고객과의 소통과 공감을 더욱 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr