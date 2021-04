[클릭 e종목]코스맥스, 중국 사업 실적 모멘텀…목표주가 15% 상향

[아시아경제 이선애 기자] KB증권은 16일 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 122,500 2021.04.16 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 코스맥스, 실적개선 전망에 장중 4% 상승[클릭 e종목]코스맥스, 전 지역서 턴어라운드…'매수' 유지코스맥스, 작년 영업익 666억…전년比 23.4% 증가 close 의 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 15만원으로 15%(영업이익의 향후 7년(2021~27E) CAGR 추정치를 +11%에서 +13%로 상향함)상향한다고 밝혔다.

중국 법인의 2021년, 2022년, 2023년 영업이익 추정치를 26%, 29%, 36% 상향조정한 것이 목표주가 상향의 주요 배경이다. 코스맥스는 ① 고성장하는 중국 화장품 시장의 ②ODM 1등 업체로서 ③ 최근 시장의 성장을 견인하고 있는 로컬 브랜드 업체들로 상위 고객사 라인업이 구축되고 있다.

박신애 KB증권 연구원은 "핵심 사업(중국)의 실적 모멘텀에 힘입은 주가 상승세가 이어질 것으로 기대돼 매수 접근을 추천한다"고 설명했다.

1분기 연결 매출액은 3512억원(+7% YoY), 영업이익은 210억원(+31% YoY, OPM 6%)을 나타낼 것으로 예상된다. 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 14% 상회할 전망이다. 국내(별도) 매출액은 1921억원 (-5% YoY), 영업이익은 134억원 (-18% YoY)으로 전망된다. 매출과 이익 감소가 불가피할 전망인데, 전년동기에 손소독제를 높은 단가로 대량 생산한데 따른 기저효과 때문이다.

중국 매출액은 1279억원 (+45% YoY), 영업이익은 129억원 (+421% YoY)을 나타낼 것으로 기대된다. 상해 및 광저우 매출이 각각 43%, 49% 고성장할 것으로 예상되고, 매출 증대로 생산 효율성이 개선되면서 중국 영업이익률은 10%에 달할 것으로 추정된다. 미국 매출은 2% 하락(오하이오 +3%, 누월드 -6%)하고, 순적자 76억원(전년동기와 유사한 적자 수준)을 나타내면서 다소 지지부진한 흐름이 이어질 전망이다.

2021년 매출액과 영업이익은 각각 9%, 44% 성장할 것으로 예상된다. 국내 영업이익은 손소독제 관련 높은 기저 영향으로 16% 감소할 것으로 예상된다. 중국은 이커머스 고객사 주문량 증가 및 업황 호조에 힘입어 매출이 27% 고성장할 전망이다. 미국 매출은 3% 하락할 전망인데, 업황 개선 속도가 느린 가운데 손소독제 생산 물량이 YoY 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 순적자는 2019년과 유사한 수준인 240억원으로 추정했다.

