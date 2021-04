[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 250 등락률 +0.54% 거래량 974,201 전일가 46,150 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 1700억 규모 싱가포르 오피스타워 공사 수주外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' [클릭 e종목]“현대건설, 주택 매출액 성장성 높아질 것” close =9015억원 규모 시화 MTV 반달섬 숙박시설 신축공사 수주

◆화승알앤에이=계열사 화승코퍼레이션에 118억원 규모 채무보증 결정

◆ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 9,000 등락률 -3.07% 거래량 590,839 전일가 293,500 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK, 급속전기차 충전기社 인수…스웨덴 EV업체 투자도[시시비비]탄소중립 위한 RE100의 오해와 진실일찌감치 外人이 찜한 SKT close =2932억원에 전기차용 충전기 제조업체 시그넷이브이 지분 55.5% 취득

◆ 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 920,000 전일대비 4,000 등락률 +0.44% 거래량 61,393 전일가 916,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 러브콜에 반등 나선 엔씨소프트외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여불매운동에 엔씨 1Q 실적 비상…전년比 '반토막' 전망 close =글로벌 RDI 센터 건립 위해 경기도 성남시 분당구 삼평동 641번지 대지 4189억원에 매수

◆ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 100 등락률 -0.74% 거래량 105,497 전일가 13,450 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일동부건설, 보통주 1주당 900원 현금배당 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close =한진중공업 주식 5567만주 취득 주식매매계약 체결

