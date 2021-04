[아시아경제 류태민 기자]오세훈 서울시장이 안철수 국민의당 대표의 김도식 비서실장을 서울시 정무부시장으로 내정한 것으로 알려졌다.

15일 서울시 등에 따르면 오 시장이 국민의당 측에 조만간 김 비서실장을 정무부시장으로 임명하겠다고 통보한 것으로 전해진다.

김 비서실장은 2012년 안 대표가 대선에 출마했을 때부터 그를 보좌한 인물이다.

이번 인사는 오 시장과 안 대표의 '서울시 공동경영' 약속에 따른 것이다.

오 시장은 서울시장 야권 후보 단일화 과정에서 시장에 당선되면 카운터파트인 국민의당과 연정을 추진하겠다고 밝혔다.

