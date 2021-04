[아시아경제 전진영 기자] 이개호 더불어민주당 의원이 15일 현역 국회의원 중 처음으로 코로나19 확진판정을 받았다.

국회에 따르면 이 의원은 전날 수행비서가 확진 통보를 받아 밀접접촉자로 분류돼 이날 오전 코로나19 검사를 받았고 양성 판정을 받았다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr