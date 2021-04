SK, 급속전기차 충전기社 인수…스웨덴 EV업체 투자도

韓시그넷EV 지분 55.5% 2930억원에 인수

시그넷, 美 초급속충전기 점유율 절반 넘어

스웨덴 전기차 폴스타에 6000만달러 투자

"전략적 파트너십으로 친환경 모빌리티 선도"

[아시아경제 최대열 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 9,000 등락률 -3.07% 거래량 590,839 전일가 293,500 2021.04.15 15:30 장마감 관련기사 [시시비비]탄소중립 위한 RE100의 오해와 진실일찌감치 外人이 찜한 SKT정의선·최태원·구광모 회장 최근 한자리…박용만 퇴임 축하 close ㈜는 15일 초급속 충전기 제조업체 한국 시그넷EV를 인수키로 했다고 발표했다. 이번 인수로 전기차 충전시장에 본격 진출했다. 스웨덴 볼보의 고성능 전기차 브랜드 폴스타에 6000만달러를 투자하는 결정도 내렸다.

회사는 이날 이사회를 열고 이 같은 내용을 결정했다고 밝혔다. 2016년 설립된 한국 시그넷EV는 350㎾ 초급속 충전기를 개발해 2018년 세계에서 처음으로 미국 인증을 받은 글로벌 선도기업이라고 SK 측은 전했다. 초급속 충전기 시장이 가장 큰 미국에서 점유율 50%가 넘는 것으로 전해졌다. SK는 이번에 지분 55.5%를 2100억원가량 신주를 포함해 2930억원에 인수한다.

회사는 "고품질 충전기 제조 역량을 확보한 뒤 그룹 내 역량을 통한 선제적 연구개발(R&D) 투자, 제품 경쟁력 강화, 해외 확장을 추진할 계획"이라며 "전기차 충전 시장에서 선도적인 입지를 구축한다는 전략"이라고 전했다. SK그룹 계열사가 가진 반도체·정보통신 역량과 인수업체의 충전기 제조기술을 접목해 자율주행 전기차 시장에 선도적으로 대비키로 했다.

전기차 충전기 글로벌 시장은 올해 33억달러(3조7000억원) 규모에서 2030년이면 220억달러(25조원)로 연평균 24%의 고성장을 이어갈 것으로 업계에서는 내다본다. 지난해 시그넷EV 매출은 619억원으로 이 가운데 510억원이 해외사업 매출이다.

SK는 아울러 최근 중국 내 최대 민영자동차회사 지리자동차그룹과 만든 '뉴모빌리티 펀드'를 통해 전기차업체 폴스타에 6000만달러를 투자키로 했다. 폴스타는 이번에 투자자를 모집해 글로벌 투자자로부터 5억5000만달러를 유치했다. 한국 시장도 올해 하반기 진출하는 방안을 검토중인 것으로 전해졌다.

폴스타는 스웨덴 볼보가 전략적으로 육성 중인 고성능 전기차 제조사다. 당초 폴스타는 볼보의 고성능차량을 일컫는 브랜드였다가 전기차로 방향을 틀었다. 전기차가 많이 보급된 북유럽 일부 나라에선 테슬라보다 많이 팔린다. 2019년 하이브리드 전기차 폴스타1을 시작으로 지난해 순수전기차 폴스타2를 유럽과 중국에 내놨다. 폴스타2는 지난해 2만여대 팔렸다. SK에 따르면 폴스타는 차량 충돌 시 배터리 팩이 자동으로 분리되는 유일한 전기차다.

폴스타는 '전기차 기술 플랫폼'으로서 다른 자동차 브랜드에도 적용할 수 있는 전기차 기술 패키지를 구축하고 있어 다수의 글로벌 완성차에 기술 라이선스 판매 사업 모델도 가능할 것으로 SK는 내다봤다. 단순 지분투자를 넘어 친환경 모빌리티 사업의 전략적 파트너로 다양한 분야에서 손잡기로 했다.

SK㈜ 관계자는 "글로벌 1위 동박제조사 왓슨과 차세대 전력반도체 제조사 예스파워테크닉스 등 친환경 미래차 시장 핵심 소재와 기술부터 그랩·투로 등 혁신 모빌리타 사업에 선제적으로 투자해왔다"며 "친환경 모빌리티 시장의 핵심기업으로 도약하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr