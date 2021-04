호남대, 탁구·씨름부 창단…아마추어 스포츠 요람으로 ‘우뚝’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교가 지역 아마추어 스포츠 발전을 위해 남자 탁구부와 씨름부를 창단하는 통 큰 발걸음을 내디뎠다.

호남대는 15일 오전 교내 중앙도서관 1층 국제회의실에서 남자 탁구부와 씨름부 창단식을 개최했다고 밝혔다.

이날 창단식에는 이평형 광주광역시체육회 사무처장과 박석인 광주시탁구협회장, 김종탁 광주시씨름협회장, 조규정 호남대 문화예술체육대학장 등이 참석했다.

남자 탁구부는 김경원·권도영·박준현 등 2학년생 3명을 주축으로 설현철·정건우·최지성(이상 1학년) 등 총 6명으로 팀을 꾸렸다.

씨름부는 한승우(경장급·3학년), 서승영(용사급)·조영주(청장급·이상 2학년), 이건우(용장급·1학년) 등 4명으로 구성됐다.

이로써 호남대는 지난 1982년 창단한 축구(남)팀을 첫 시작으로 이날 2개 팀을 추가하며 총 10개 종목에 14팀 142명의 대학 스포츠단을 운영하게 됐다.

조규정 호남대 문화예술체육대학장은 “광주시체육회와 협회, 호남대가 의기투합해 남자탁구부와 씨름부가 창단됐다. 이는 호남대가 국내 대학을 통틀어 10위권 규모의 스포츠 명문대학으로 발돋움하는 계기가 될 것”이라며 “좋은 결과물을 만들어낼 수 있도록 아낌없이 지원해 지역과 국가 스포츠 발전에 이바지하겠다”고 포부를 드러냈다.

이평형 광주시체육회 사무처장은 “어려운 상황에서도 지역 체육계의 숙원사업이었던 대학 스포츠팀 창단을 결심하신 박상철 총장님과 탁구와 씨름협회에 감사와 축하 인사를 드린다”며 “연계 육성 강화에 힘쓰고 선수들이 운동에 전념할 수 있도록 체육회 차원에서도 각종 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr