진주시, 2021 무형문화재 토요상설공연 개최

진주 무형문화재의 매혹적인 아름다움 선사



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 오는 17일 오후 2시 진주성 내 잔디광장에서 올해 첫 무형문화재 토요상설공연을 개최한다.

무형문화재 토요상설공연은 2007년에 처음 시작돼 올해로 14회를 맞이하며, 시의 다양한 무형문화재를 홍보하기 위해 관람객에게 공연을 비롯한 공연복 착용 체험, 악기체험, 공예체험 등 다양한 프로그램을 제공한다.

올해는 4월부터 7월까지 매주 토요일 진주성 내 공북문 잔디광장에서 개최한다.

국가무형문화재 진주삼천포농악, 진주검무와 경상남도무형문화재 진주포구락무, 신관용류 가야금산조, 진주오광대, 진주교방굿거리춤의 보유자, 이수자 등이 출연한다.

또한 경상남도무형문화재인 장도장, 두석장의 공예 시연 행사도 함께 진행한다.

시 관계자는 “올해 공연은 코로나19 예방을 위해 방역 수칙을 준수해 다양한 프로그램으로 관람객에게 제공할 계획”이라며 “앞으로 공연장소의 다변화, 공연내용의 다양성을 통해 사랑받는 토요상설공연이 되도록 하겠다”고 전했다.

