"아시아 공동투자 매력적…선진국 대비 밸류에이션 매력 높아"

아담스 스트리트 파트너스 보고서

한국 사모 시장 헬스케어·이커머스 등 공동투자 긍정적



[아시아경제 이민지 기자] 아시아 공동투자 시장의 자금흐름과 포트폴리오에서 긍정적 동향이 관측된다는 의견이 나온다. 아시아에서의 투자 기회가 증가하고 있을 뿐 아니라 더욱 매력적으로 변모하고 있다는 것이다.

15일 세계적 사모펀드운용사 아담스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners)는 에 따르면 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)이 실시한 설문조사 결과 전 세계 기관투자자 중 41%는 공동투자에서 올해 가장 유망한 사모투자 기회를 얻을 것이라고 답했다. 아울러 응답자의 42%는 글로벌 사모 시장에서 아시아 지역이 가장 주목받게 될 것이라고 전망했다.

아시아를 긍정적으로 보는 가장 큰 이유는 미국과 유럽에 비해 경제성장률이 양호하고, 위험 수준도 낮은 데다 밸류에이션 매력이 높기 때문이다. 더욱이 성장조정 기준으로 보면 많은 아시아 기업들의 밸류에이션은 훨씬 더 매력적이고 기업들의 부채 수준이 더 낮다고 분석했다.

신흥국 시장에서 성장기업 소수지분 투자 딜의 대부분은 레버리지를 사용하지 않고 있으며, 그에 따라 수익률의 레버리지 의존도가 낮아져 전체적인 재무위험을 크게 낮출 수 있을 것으로 판단했다.

아시아 지역 공동투자의 엑시트 방법도 다양해지고 있다. 아시아 공동투자 딜은 패시브 전략을 취하고 있으며, 엑시트를 주도할 리드 에쿼티 스폰서에 의존하고 있다. 최근엔 숙련된 GP(사모펀드운용사)들이 나타나 공동투자를 위한 자본 및 솔루션을 더욱 활발히 찾고 있다. 아시아에서 활동하는 GP들은 공동투자자들과 함께 ‘대형 거래 신디케이션’, ‘공동인수 입찰’, ‘후속 투자’, ‘세컨더리 거래’ 등 다양한 딜에서 적극적 행보를 보이며 많은 투자 기회들을 만들어내고 있다.

아담스 스트리트 파트너스는 한국에서도 매력적인 공동투자 기회가 있다고 설명했다. 한국은 세계 무역과 연관성이 높고 경제 규모가 큰 데다 사모 시장은 기업분할 및 구조조정, 경영승계 및 사업변화, 내수 강화 및 세계 시장 확장 등에 따라 활발한 거래가 이뤄지고 있기 때문이다. 한국에선 기존의 레버리지 바이아웃 거래뿐만 아니라 헬스케어 R&D, 이커머스 및 소셜미디어 등 섹터에서도 공동투자 기회를 찾을 수 있을 것으로 예상했다.

아담스 스트리트 파트너스는 “다년 간의 성장과정을 거쳐 아시아 사모 시장은 선진국과 신흥국 모두에서 다양한 유형의 독특한 거래, 추가적인 포트폴리오 노출과 차별화된 수익을 제공하고 있다”고 설명했다.

