[아시아경제 조현의 기자] 홍콩에서 화이자의 코로나19 백신 접종 후 유산을 한 사례가 2건 발생했다.

15일 현지 언론에 따르면 홍콩 보건부는 전날 이같이 발표한 뒤 "관련 조사를 진행 중"이라고 밝혔다.

유산한 두 여성 모두 32세다. 각각 백신 접종 이틀 후 임신 사실을 확인했으며 한 여성은 접종 3일 후, 다른 여성은 8일 후 유산했다.

홍콩 보건부는 "현재로서는 이들의 유산이 백신 접종과는 관계가 있다고 보지는 않는다"고 했다.

홍콩에서는 백신 접종 전 임신 여부를 접종자에게 확인한다.

보건부는 "화이자 백신은 코로나19 고위험군이 아닌 이상 임신한 여성에 접종이 권장되지 않는다"고 했다. 이어 "임신 여성은 중국 시노백 백신을 접종해선 안 된다"고 덧붙였다.

