[아시아경제 송승섭 기자]웰컴저축은행은 실적 조건 없이 할인을 제공하는 ‘웰뱅 코나카드’를 출시했다고 15일 밝혔다.

코나카드는 커피빈에서 15%, CU 편의점에서 1만원 이상 사용 시 최대 1000원의 할인 혜택을 준다. 또 외식·문화생활 분야에서 5~20%의 할인을 받을 수 있다.

적금과 연계된 우대금리 등의 혜택은 기존 체크카드와 같다. 제휴 ATM을 통한 수수료 없는 현금 출금 서비스도 이용 가능하다.

웰컴저축은행 관계자는 “커피숍이나 편의점 등에서 높은 할인율을 제공하기 때문에 합리적인 소비 활동을 지원할 것”이라며 “할인 가맹점을 순차적으로 확대해 다양한 혜택을 전달하도록 노력하겠다”고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr