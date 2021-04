주호영 "합당 후 전당대회 여론 높아…3지대 창당은 야권 분열"

국민의당 합당 후 단일 지도부 구성해야

[아시아경제 이현주 기자] 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행은 15일 "(국민의당과) 합당 이후 전당대회를 하는 것이 맞다는 의견이 더 높은 것으로 파악하고 있다"며 "합당 후 전당대회를 통해 단일 지도부를 구성해야 한다"고 밝혔다.

주 권한대행은 이날 BBS라디오 '박경수의 아침저널' 인터뷰에서 "국민의당 측과는 대화가 잘 되고 있고 (국민의당이) 시도당과 그 다음에 당원들을 상대로 합당에 대한 의견을 수렴하고 있는 것으로 알고 있다"면서 "국민의힘 측에서도 합당에 대한 의사를 어느 정도 모아야 한다. 그래서 내일 의원총회를 열어서 합당에 대한 의견을 정리하고 또 (다음 주) 월요일 날 전국 시도당 위원장 회의를 열어 정리한다"고 말했다.

그러면서 "내주 중에는 결론도 나고 아마 좋은 결과가 있을 걸로 그렇게 생각을 한다"고 했다.

당 지도부를 선출하는 전당대회 전 합당을 먼저 해야 되는 이유에 대해 주 권한대행은 "우리 국민의힘이 먼저 전당대회를 하고 합당을 하면 그 합당한 이후의 지도체제를 또 논의해야 된다"면서 "합당이 좀 늦어질 것 같으면 우리가 독자적으로 전당대회를 해서 지도부를 구성해야 하지만 그렇게 긴 시간이 소요되지 않는다면 합당 후 단일 지도부를 구성하는 것이 맞다고 보고 있다"고 설명했다.

이어 주 권한대행은 "통합에 있어서 걸림돌은 보통 세 가지 지분 협상, 재산 상태, 사무처 직원들의 고용승계 등인데 지분 요구도 하지 않는다. 재산 관계도 깔끔하다. 사무처 직원 숫자도 거의 한 자리 정도"라면서 "통합되면 모이는 데 벼로 지장이 없기 때문에 장애는 거의 없다고 보고 있다"고 말했다.

윤석열 전 검찰총장 입당에 관해서는 본인의 의지가 중요하다고 강조했다. 주 권한대행은 "우리 당의 입장으로 볼 때 우리 당이 열린 플랫폼이 돼서 야권 후보를 단일화해서 내년에 거대 민주당과 대선을 하자, 이런 것이 가장 바람직하다"면서 "그래서 국민의당과 합당도 추진하고 있는데 윤 전 총장의 경우에는 만약에 본인이 정치할 생각이 확고하다면 대선 구도, 정국 상황 이런 것을 참작해 본인이 정치적으로 결단할 문제"라고 했다.

제3지대 신당 창당 가능성에 대해선 야권 분열 상황이라고 평가했다. 그는 "3지대가 당을 만들어서 선거까지 제대로 하기는 쉽지 않다"면서 "지금 문재인 대통령과 민주당의 국정 실패나 폭정에 대해서 야권이 대통합해서 단일 후보를 만들어서 정권을 바꿔야 한다는 국민적 요구가 많기 때문에, 이러한 제반 사정들을 윤 전 총장께서 잘 검토하고 결정할 거라고 그렇게 보고 있다"고 말했다.

