SK매직, 獨 ‘iF 디자인 어워드’ 9관왕

지난해 2배 이상 수상…‘역대 최대’ 실적

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 독일 국제 디자인 공모전 ‘iF 디자인 어워드(International Forum Design)’에서 트리플케어 식기세척기 등 총 9개 제품이 디자인 상을 수상했다고 15일 밝혔다.

1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 'iF 디자인 어워드'는 ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 매년 우수 제품을 선정해 시상하고 있다.

SK매직에 따르면 이번 수상 제품은 트리플케어 식기세척기, 뉴 와이드 식기세척기, 올클린 공기청정기, 코어360공기청정기, 보더리스 인덕션, 더블 플렉스 인덕션, 그랜드 정수기, 올인원 오븐, 가습기(Professional Concept 부문) 등 총 9개 제품이다. 지난해 대비 2배 이상을 수상해 역대 최대 수상 실적을 거뒀다.

특히 ‘트리플케어 식기세척기’는 세척, 건조 뿐 아니라 평소 식기 보관까지 가능한 제품 콘셉트를 반영한 간결하고 직선적인 디자인이 호평을 받았다.

또한 털과 냄새, 극초미세먼지까지 99.99% 제거 가능한 ‘코어360 공기청정기’도 지난 3월, ‘2021 레드닷 디자인 어워드’(reddot Design Award)’ 본상 수상에 이어 다시 한 번 글로벌 디자인 경쟁력을 입증하며 수상의 영광을 안았다고 SK매직 측은 설명했다.

SK매직 관계자는 “기술과 디자인 모든 부문에서 국내를 넘어 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추기 위해 투자와 노력을 아끼지 않고 있다”며 “앞으로도 SK매직만의 차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 고객의 ‘페인 포인트(불편함을 느끼는 지점)’를 해결하기 위한 혁신적인 제품을 선보이기 위해 더욱 더 노력하겠다”고 말했다.

