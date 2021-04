코로나19 백신 접종 늘자 여름 성수기 준비하는 美 항공업계

美 최대 항공사 아메리칸항공

국내선 운항스케줄 코로나19 이전 90% 수준 회복 준비

[아시아경제 권재희 기자] 미국 최대 항공사인 아메리칸항공이 올 여름 성수기부터 국내선을 중심으로 운항 스케줄 정상화에 나선다. 코로나19 백신 접종이 확산되면서 여행 수요가 늘어날 것이란 판단에서다.

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아메리칸항공은 올 여름 성수기에 미국 노선 운항 좌석수를 코로나19 사태 이전인 2019년의 90% 이상, 국제선의 경우 80% 이상을 운항한다는 계획이다.

이를 위해 아메리칸 항공은 이미 미국을 포함해 멕시코와 카리브해 노선 운항 편수를 늘렸다.

아메리칸 항공은 "여름 운항 일정을 정상 수준으로 되돌리도록 준비할 것"이라고 밝혔다.

앞서 아메리칸 항공을 포함한 미국 주요 항공사들은 코로나19 대유행으로 항공 수요가 급감하자 운항 편수를 대폭 줄였다. 이에 따라 실적도 곤두박질 쳤다.

아메리칸 항공은 지난해 89억달러(약 9조 9300억원)의 적자를 기록했다.

다른 항공사들도 코로나19 백신 접종자 수가 늘면서 여행 수요가 되살아날 것으로 보고 성수기를 대비해 운항스케줄 조정에 나섰다.

저가항공사인 프런티어 항공은 여름 휴가철을 앞두고 8개의 새로운 노선을 추가했다.

유나이티드 항공은 코로나19 대유행 이후 대형 항공사 중 처음으로 조종사 채용을 재개했다.

유나이티드 항공은 시카고 오헤어국제공항에서 출발하는 노선의 40% 이상의 항공편에서 승객수가 정원의 90% 이상을 채우고 있는 상황이라고 전했다.

저가항공사인 앨리자이언트 트래블 역시 지난 3월 평균 일일 예약건수가 2019년 3월보다 높다고 밝혔다.

다만 WSJ은 백신 접종 확대에도 불구하고 변이 바이러스로 인한 재감염 가능성이 운항스케줄 정상화에 걸림돌로 작용할 수 있다고 지적했다.

