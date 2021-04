포항시, 형산강·포항운하에 '어드벤처 플랫폼' … 문체부 공모사업 선정

'포항바다&포항운하 낭만의 물길' 테마 … 향후 3년간 국비 15억 지원 받아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 문화체육관광부와 국민체육진흥공단에서 공모한 '2021년 지역특화 스포츠관광산업 육성 공모사업'에 포항의 해양스포츠가 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

15일 포항시에 따르면 이번 공모사업은 기초자치단체를 대상으로 1차 서면평가, 2차 현장 및 발표평가로 진행됐다. 포항시 등 4개 지자체가 선정돼, 지자체별로 최대 3년간 국비 15억원씩 지원받게 됐다.

포항시는 '포항바다&포항운하 낭만의 물길'을 주제로 한국의 베니스 포항운하 중심의 어드벤처 플랫폼을 구축함으로서 해양레저스포츠 관광산업을 육성하겠다는 계획을 세웠다.

이번 공모에서는 특히, 형산강수상레저타운 등 해양레저시설 인프라를 비롯해 딩기요트 및 윈드서핑 중심의 해양스포츠아카데미, 포항12경 등 천혜의 관광자원이 이번 공모사업 선정에 있어 큰 장점으로 작용했다는 게 포항시의 설명이다.

조철호 해양산업과장은 "204㎞의 천혜의 해안선을 가지고 있는 해양문화관광도시 포항이 이번 공모사업을 통해 지역경제 활성화 및 일자리 창출뿐만 아니라 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관광업계에 조금이라도 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

