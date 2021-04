[아시아경제 공병선 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 헬릭스미스=김선영, 유승신 대표이사 경영에서 물러남과 신임 대표이사 선임 계획 등 풍문 또는 보도에 대한 해명 공시

◆ 위즈코프=코스닥 시장본부, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 요구

