[아시아경제 이민지 기자] 예스티 예스티 122640 | 코스닥 증권정보 현재가 15,400 전일대비 800 등락률 +5.48% 거래량 1,055,199 전일가 14,600 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목[CB 발행 그후]예스티, 오너와 전문경영인 합심해 성장 이끌까장동복 예스티 대표, CB 콜옵션 행사…"지분율 28% 상승" close 는 타법인 출자지분 취득을 위해 시간외 대량매매 방법으로 73억원 규모의 자사주를 처분할 예정이라고 14일 공시했다.

