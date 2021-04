[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 14일 오전 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 의탄리 의중마을에서 장철안씨 부부가 봄나물의 여왕이라 불리는 참옻 순을 따고 있다.

