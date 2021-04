“맑은 기운 받아 가이소~” 밀양시, 한 달 살이 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 2021년 소의 해를 맞이해 밀양 관광 활성화 삼소(三소) 프로젝트를 진행한다고 14일 밝혔다.

삼소 프로젝트는 첫 번째 ‘밀양 와 보소’-지역관광 활성화, 두 번째 ‘맛 좀 보소’-음식관광 활성화, 세 번째 ‘살아 보소’-밀양 한 달 살이 프로젝트의 줄임말이다.

시는 우선 체류하고 싶은 도시 밀양의 ‘살아 보소’ 프로젝트를 위해 4월부터 밀양 한 달 살이 참가자를 모집한다.

참가는 경남지역 외에 거주 중인 만 19세 이상이면 누구나 가능하다. 밀양만의 차별화된 관광 인지도 향상을 위해 신청자 중에서 개인 SNS 활동이 활발해 밀양 관광을 적극적으로 홍보할 수 있는 자를 우대해 선정할 계획이다.

선정된 참가자는 직접 개별 자유여행을 기획해 하루에 두 번 밀양의 문화콘텐츠 및 관광자원을 홍보하는 과제를 해야 하며, 최소 2박부터 최대 29박까지 기간 동안 숙박비(1일당 5만원 이내, 팀당 1~2명)와 체험료(1인당 5~8만원 이내)를 지원받는다.

더욱 자세한 사항은 시청 홈페이지를 참고하거나 밀양문화관광연구소로 문의하면 된다.

양기규 관광진흥과장은 “참가자들이 그림 같은 8경, 풍요로운 음식들로 가득한 힐링 여행 1번지 밀양을 제대로 즐기고 SNS로 체류하고 싶은 도시 밀양을 널리 홍보해주길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr