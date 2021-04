영산강청, 플라스틱 사용 줄이기 앞장

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 영산강유역환경청은 종이컵 등 1회용품이나 플라스틱 재질의 병입수를 구매하지 않거나 반입을 금지하는 내용의 ‘1회용품 없는 청사 만들기’를 본격적으로 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 운동은 환경부 1회용품 사용 줄이기 실천 선언에 발맞춰 사회 전반의 1회용품 소비문화 개선을 촉진하고 탄소중립 실현에 이바지하기 위해 추진됐다.

우선 종이컵, 테이크아웃 컵, 배달용 식기류 등 1회용 용기, 플라스틱 재질의 병입수 등 1회용품 청사 반입·사용을 금지하고, 1회용품을 사용하는 배달 음식도 반입을 금지할 계획이다.

청사 내외부 회의·행사에도 동일하게 적용, 1회용 용기에 담겨진 도시락 사용을 자제하고 다회용 용기·접시나 식당 등을 이용할 수 있도록 한다.

또한 폐플라스틱 원천 감량을 위하여 우편물 발송 시 비닐류가 포함된 창문봉투 사용을 금지하고, 장바구니·우산 빗물 제거기 등을 활용하여 비닐 사용을 최소화할 계획이다.

아울러 전직원 실천여부를 정기적으로 모니터링하고, 사무실 및 회의·행사 불시 점검을 통해 준수 여부를 수시로 확인하는 등 ‘1회용품 없는 청사 만들기’가 정착되고 확산될 수 있도록 지속적인 실천을 이끌 계획이다.

류연기 청장은 “1회용품 없는 사회를 만들기 위해선 우리청 뿐만 아니라 모든 공공기관과 지역사회의 협조가 필요하며, 나부터 실천하자는 마음을 가지고 적극적인 동참을 부탁드린다”라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr