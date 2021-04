소프트뱅크벤처스, 배터리 전문 스타트업 스탠다드에너지에 100억원 투자

세계 최초 바나듐 이온 배터리 개발…전기차 초급속 충전이 가능한 솔루션

[아시아경제 김철현 기자] 소프트뱅크벤처스는 '바나듐 이온 배터리'를 개발한 스탠다드에너지에 100억원을 투자했다고 14일 밝혔다.

스탠다드에너지는 한국과학기술원(KAIST)과 매사추세츠공과대학교(MIT) 연구진들이 주축이 돼 설립한 차세대 배터리 전문기업이다. '바나듐'을 주요 소재로 효율이 높고 안전성이 뛰어난 배터리를 개발했다. 리튬 이온 배터리와 달리 바나듐은 수급이 용이한 금속재료이며 발화 위험이 없고 대용량으로 구현하기 용이하다.

바나듐 이온 배터리는 신재생에너지에 필수인 에너지저장시스템(ESS), 초급속 충전이 필요한 전기차 충전소, 중단 없는 전력공급이 요구되는 산업시설과 군사시설의 전력 백업 시스템 등에 최적화된 솔루션으로 평가받고 있다.

바나듐 이온 배터리의 용도 중 하나인 ESS 배터리 시장만 하더라도 현재 글로벌 시장은 연간 9조원 규모에서 향후 5년 내 연간 40조원 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다. 발화 위험이 없고 성능이 우수한 스탠다드에너지의 배터리가 도입된다면 관련 시장은 더욱 큰 폭의 성장이 예상된다는게 소프트뱅크 측의 설명이다.

강동석 소프트뱅크벤처스 파트너는 "기존 ESS 시장은 빠르게 증가하고 있는 수요 대비 제품의 안전성 및 효율성 이슈로 공급이 제대로 이뤄지고 있지 못한 시장불균형 상태였다"며 "스탠다드에너지는 새로운 방식의 ESS 설계 및 제조 역량을 통해 글로벌 ESS 시장의 새로운 표준을 만들어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

김부기 스탠다드에너지 대표는 "4차 산업혁명에 가장 중요한 에너지원인 전기에너지의 안정적인 공급은 국가 경쟁력을 좌우할 것"이라며 "전기를 안전하게 저장하고 수요공급에 따라 최적의 전력서비스 제공이 가능한 바나듐 이온 배터리는 전력시장의 게임 체인저가 될 것"이라고 강조했다.

