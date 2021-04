독도지킴이 된 NH농협銀, 독도체험관 홍보

[아시아경제 성기호 기자]교육부와 동북아역사재단, NH농협은행은 ‘아름다운 우리의 보물섬 독도를 만나세요!’라는 주제로 전국 독도체험관 14개소의 홍보를 실시한다고 14일 밝혔다.

농협은행은 독도체험관 위치, 이벤트 행사 등을 소개한 독도체험관 홍보유인물 56만장을 1121개 전 영업점에 비치하고, 은행을 방문하는 고객을 대상으로 홍보 유인물을 배포하여 독도지킴이 은행으로 홍보에 동참한다.

교육부는 이번 행사는 우리 국민이 독도체험관 방문을 통해 독도에 대해 이해하고 체험함으로써 독도가 역사적·지리적·국제법적으로 대한민국 영토임을 보다 명확히 하고자 함을 위한 행사로 관계기관, 민간·사회단체 등과 협력해 지속적으로 독도교육과 홍보를 강화해 나갈 것이라는 뜻을 밝혔다.

권준학 농협은행장은“농협은행이 우리 땅 독도를 널리 알리는 뜻깊은 일에 함께 하게 돼 기쁘고, 앞으로도 독도지킴이 역할에 앞장서 나아겠다”고 밝혔다.

