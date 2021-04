쿠팡 지난해 인건비 지출 2조7천억…92% 증가

[아시아경제 박준이 기자] 쿠팡이 지난해 2만명이 넘는 인력 채용으로 인건비 지출이 전년보다 두 배 가량 늘어난 것으로 나타났다.

쿠팡이 13일 공시한 감사보고서(연결기준)에 따르면 지난해 인건비는 2조7천352억원으로 2019년 1조4천246억원보다 92% 증가했다.

앞서 쿠팡은 미국 증권거래위원회에 제출한 상장 신청 서류에서 지난해 2만5천명을 채용했다고 밝힌 바 있다. 이중 물류센터 채용 인원만 1만2천500여명이다.

매출은 13조9천236억원으로 94.7% 증가했다. 영업손실은 5천504억원으로 23.6% 감소했다.

