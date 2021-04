경상남도교육청, 고 3학년 4월 전국연합학력평가 실시

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 14일 4월 고3 전국연합학력평가에 도내 158개고교 고3학생 2만8337명이 응시한다고 밝혔다.

평가시간은 오전 8시 40분부터 오후 4시 37분까지이며, 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구(사회/과학) 5개 영역에 걸쳐 평가가 진행된다.

4월 고3 전국연합학력평가는 고1·2 과정이 포함된 3월 전국연합학력평가와 달리 고3 과정이 내는 첫 시험으로, 과학탐구Ⅱ 과목이 포함돼 탐구 과목의 선택 범위가 넓어진다.

응시 편의를 위해 중증 청각장애 학생에게는 영어 듣기 평가용 필답고사(스크립트) 자료를 제공하고 경증 시각장애 학생에게는 200% 확대 시험지를 제공한다.

이번 평가의 정답과 해설지는 평가가 완전히 종료된 후 학생들에게 배부하며, 개인별 성적표는 오는 5월 3부터 31일까지 온라인으로 제공한다.

경남교육청은 평가 직후 도내 96개 고등학교 평가 결과를 수집·분석한 문항 분석자료를 경남대입정보센터 누리집에 탑재해 학교별·학생별 피드백 자료로 활용할 예정이다.

경남교육청 홍정희진로교육과장은 “고3 수험생들이 2022학년도 대학수학능력시험 체제와 같은 시험에 응시함으로써 변화된 수능 체제에 대한 적응 기회를 얻으며, 평가 자료가 학생·학부모·교사의 진학협업 자료로 활용될 수 있길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr