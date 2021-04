홍준표, 尹 '청년 비정규직' 발언에 "文이 말한 줄…참 좋은 말"

尹, 노동 전문가와 청년실업 논의

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 전 검찰총장이 "청년들이 비정규직이면 어떻게 결혼, 출산할 수 있겠는가"라는 취지로 말한 가운데 홍준표 무소속 의원은 13일 "참 좋은 말"이라고 평가했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "대통령이 한 말인 줄 알았다"라며 이같이 말했다.

그는 "비정규직은 노동의 유연성이 확보되지 않을 때 나타나는 노동시장의 기현상"이라며 "오늘날 메르켈의 독일이 제조업 활성화와 경제 성장을 거듭하고 있는 것은 메르켈 총리 이전의 좌파 정권이였던 슈뢰더 총리의 노동 개혁으로 노동의 유연성이 확보돼 경제가 살아난 것"이라고 분석했다.

이어 "이윤추구를 제1의 목표로 하는 기업에 해고의 자유도 주지 않고 노동의 경직성만 강요하는 노동시장 정책이 비정규직 양산을 초래했다"라며 "그런데 그 원인을 해소해 줄 생각은 하지 않고 강성노조의 눈치만 보면서 결과 평등만 기업에게 강요한다면 기업은 비정규직을 양산할 수밖에 없고, 기업 경영보다 부동산 임대시장으로 눈을 돌리면서 종국적으로 청년실업 문제도 더욱더 심각해진다"라고 꼬집었다.

홍 의원은 "지금 대한민국이 바로 그러하다"라며 "고용 대란이 일어났는데 이를 공무원 증원만으로 막으려고 하는 것은 망한 그리스로 가는 지름길"이라고 지적했다.

아울러 그는 "비정규직 문제는 강성노조 횡포 억제와 노동의 유연성 확보에 그 해결의 실마리를 찾아야 한다"라며 "그래야 청년들이 꿈꾸는 대한민국이 될 수 있다"라고 강조했다.

앞서 윤 전 총장은 지난 11일 노동 전문가인 정승국 중앙승가대 사회복지학과 교수를 만나 청년 일자리 문제 등을 논의한 것으로 전해졌다. 정 교수는 정규직과 비정규직의 양극화 문제 등 노동시장 이중구조를 연구하는 노동 전문가다.

이날 윤 전 총장은 서울 종로구의 한 음식점에서 정 교수와 함께 청년실업·양극화 등 문제의 원인과 해결책에 대해 4시간 넘게 대화를 나눴다. 그는 양극화 문제 해결을 위해 어떤 정책을 기획해야 하는지, 청년 일자리 문제를 해결하기 위해선 어떻게 해야 하는지 등에 대해 논의한 것으로 전해졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr