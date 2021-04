[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 한미정상회담 개최와 관련, 조기 개최 공감대를 갖고 협의 중이라고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 13일 "한미정상회담 개최와 관련, 현재로서는 확인해 줄 사항이 없다"며 이같이 말했다.

강 대변인은 "한미정상회담은 이미 밝힌 바와 같이 조기에 개최한다는 공감대하에 양국 간 협의를 계속하고 있다"고 밝혔다.

앞서 서훈 국가안보실장은 한미일 안보실장 회의 이후 귀국해 기자들과 만나 "가급적 조기에 한미정상회담을 개최하기로 협의가 됐다"고 밝힌 바 있다.

