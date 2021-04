[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 참석하는 ‘반도체 및 공급망 복원에 관한 최고경영자(CEO) 회의’에

최시영 파운드리사업부장(사장)이 참석한다고 12일(현지시간) 백악관이 밝혔다. 최 사장은 수감 중인 이재용 부회장 대신 이번 회의에 참석하게 됐다.

백악관이 공개한 참석자 명단에는 순다르 피차이 알파벳 CEO, 마이클 델 델 테크롤로지 CEO, 제임스 펄리 포드 CEO, 매리 바라 GM CEO, 토머스 커필드 글로벌 파운드리 CEO, 팻 갤싱어 인텔 CEO, 마크 리우 TSMC 의장 등이 참석할 예정이다.

미국 정부에서는 제이크 설리번 백악관 국가안보회의 보좌관과 브라이언 디스 국가경제위원회(NEC) 위원장, 지나 러만도 상무부 장관이 참석한다.

바이든 대통령은 이번 회의에 참석해 인사말을 할 예정이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr