식약처, 상장폐지 위기 쎌마테라퓨틱스 임상3상시험계획서 '반려'

[아시아경제 송승섭 기자]러시아 코로나19 백신의 국내 위탁생산 사업을 추진해 주목받은 쎌마테라퓨틱스의 코로나19 치료제 임상시험계획이 좌초됐다. 식품의약품안전처가 지난해 10월 쎌마테라퓨틱스가 제출한 네오비르주의 임상3상 시험계획서를 반려하면서다.

12일 업계에 따르면 식약처는 최근 쎌마테라퓨틱스가 중증도 코로나19 환자를 대상으로 항바이러스제 '네오비르주'의 유효성과 안전성을 평가하고자 제출한 다국가 임상 3상 시험계획을 반려 처리했다.

네오비르주는 러시아 팜신테즈가 개발한 항바이러스제로, 대상포진·B형 간염·에이즈 등에 쓰인다. 쎌마테라퓨틱스는 앞서 네오비르주를 코로나19 치료제로 약물 재창출하는 다국가 임상 3상 시험을 완료한 뒤 팜신테즈와 공동판매하기로 했다.

임상시험계획이 '의약품 임상시험계획 승인에 관한 규정' 일부에 적합하지 않아 반려 처리된 것으로 알려졌다.

쎌마테라퓨틱스는 러시아 자체 개발 코로나19 백신 '코비박'의 국내 위탁생산을 추진하면서 관심을 모았지만, 지난달 2020 사업연도 감사보고서상 감사의견으로 '거절'을 받아 상장폐지 위기에 놓였다.

