[아시아경제 지연진 기자] THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,025 전일대비 5 등락률 -0.49% 거래량 991,994 전일가 1,030 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 더이앤엠 "루카에이아이셀, 몽골 간전문센터와 D형간염 진단 MOU"《시선집중》 때가 찼다! 더 이상 매수기회는 없다 무조건 잡아라! 더이앤엠 “자회사 루카에이아이셀, 인공세포막 기반 바이오 사업 본격화” close 은 서울시 서초구 잠원동 소재 토지와 건물을 260억원에 매입하기로 결정했다고 12일 공시했다.

양수금액은 자산총액(1213억원)의 21.43% 규모, 해당 부동산은 사업 확장 및 성장 인프라 구축을 위한 사옥으로 사용할 예정이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr