[아시아경제 지연진 기자] 엔젠바이오 엔젠바이오 354200 | 코스닥 증권정보 현재가 18,000 전일대비 1,150 등락률 +6.82% 거래량 603,007 전일가 16,850 2021.04.12 14:48 장중(20분지연) 관련기사 엔젠바이오, 오토텔릭바이오와 NGS 기반 동반진단 기술개발 MOU 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일엔젠바이오, 체외진단 의료기기 제조허가 신청 자진 취하 close 는 의료진단키트를 개발하는 자회사 진메디카를 흡수합병한다고 12일 공시했다.

엔젠바이오는 진메디카의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 이번 합병은 엔젠바이오가 진메디카의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자 방식이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr