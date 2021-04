[아시아경제 지연진 기자]코스닥 상장사 코디 코디 080530 | 코스닥 증권정보 현재가 2,130 전일대비 10 등락률 +0.47% 거래량 142,071 전일가 2,120 2021.04.12 14:47 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코디, 바이오 화장품 ODM 사업 본격 추진[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일 close 는 종전 김종원 대표이사에서 김종원·구자형 각자 대표로 변경됐다고 12일 공시했다. 이 회사는 "효율적인 의사결정 및 책임겸영체제를 위해 구자형 대표이사를 선임했다고"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr