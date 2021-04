현대차, 연구개발본부 전 부문 경력사원 채용

총 11개 부문서 채용

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 미래 사업 경쟁력 강화, 신성장 동력 발굴 등을 위해 다분야의 경험을 갖춘 연구개발인력을 모집한다.

현대차는 오는 28일까지 자사 채용 홈페이지를 통해 연구개발본부 전 부문에서 경력사원 채용을 실시한다고 12일 밝혔다.

모집분야는 총 11개 분야로, 차량개발, 디지털 엔지니어링, 자율주행, 인포테인먼트, 전자시스템, 연료전지, 전동화 및 배터리, 선행개발, 기술경영, 로보틱스, 디자인 등이다.

모집 대상의 자격은 해당 분야 관련 경력자 및 박사 학위 소지(예정)자로, 서류접수는 이날부터 오는 28일까지다. 각 분야별 자격요건과 수행직무 등 세부사항은 채용 홈페이지를 참조하면 된다.

현대차 관계자는 "가속화하는 자동차 산업의 변화 속에서 연구개발 부문의 우수 인재를 공격적으로 채용, 미래 스마트 모빌리티 솔루션 구축을 위한 핵심 기술과 역량 확보에 적극적으로 나설 계획"이라고 밝혔따.

