세븐일레븐, 신선식품 통합 브랜드 세븐팜 론칭…특화점포 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 신선식품 카테고리를 아우르는 통합 브랜드 세븐팜을 론칭했다고 12일 밝혔다.

세븐팜은 가깝고 편리한 도심속 오아시스 농장 콘셉트로 일상 생활 플랫폼인 편의점에서 매일 신선함을 만날 수 있다는 메시지를 담고 있다. 지난해 4월 코로나19 지역 농가 돕기를 위해 모바일앱에 마련한 농산물 판매 코너명이었지만 소비자들에게 좋은 반응을 보이면서 신선식품 전략 브랜드로 전환됐다.

야채, 과일뿐만 아니라 육류와 수산물도 판매한다. 1~2인용 소용량 상품 중심으로 구성해 소비의 경제성을 추구하며 상품군별로 브랜드 커버 색상만 다르게 적용해 구분한다. 과일은 빨간색, 야채는 초록색이다.

세븐일레븐은 이달 내 전국 주요 주택가 상권 400여점을 세븐팜 특화점포로 지정하고 전용존을 구성해 연내 1000점까지 확대한다는 계획이다. 상품은 채소 8종(절단대파, 깐양파2입, 한끼채소 볶음밥용 등)과 과일 5종(바나나1입, 대추방울토마토 등)을 우선 출시한다. 오는 21일에는 채소 10종을 추가로 선보일 계획이다.

세븐일레븐은 세븐팜 브랜드 론칭을 기념해 이달 말까지 한끼채소류 3종과 절단대파에 대해 1+1 행사를 진행한다. 행사를 이용하면 마트보다 40~50% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 또한 지난 8일부터 2주간 세븐팜 특화점포에 한해 세븐팜 상품 5000원 이상 구매시 점포별로 선착순 100명에게 대파 한단을 무료 증정하고 있다.

세븐일레븐 관계자는“세븐팜 브랜드를 통해 세븐일레븐만의 차별화된 가치를 담아 건강하고 신선한 먹거리라는 이미지를 구축해 나가겠다”고 말했다.

