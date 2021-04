美 감독조합상에 아시아계 클로이 자오…'미나리' 수상 불발

[아시아경제 서소정 기자] 영화 '노매드랜드'를 연출한 중국 출신의 클로이 자오 감독이 미국감독조합(DGA)이 수여하는 감독상을 받았다. 아시아계 여성이 DGA 감독상을 받은 것은 이번이 처음이다.

DGA는 10일(현지시간) 제73회 시상식을 열고 자오 감독에게 최고 영예의 상을 수여했다고 미국 영화 전문 매체 데드라인 등이 보도했다.

자오 감독은 중국 베이징에서 태어나 영국 런던의 사립학교, 미국 캘리포니아 고등학교에서 학창 시절을 보냈고, 뉴욕대학교에서 영화 연출을 공부했다. 국적은 중국이지만 주로 미국에서 영화 작품 활동을 했다.

자오 감독은 아카데미 감독상에도 도전한다. '노매드랜드'는 현재 아카데미 감독상을 비롯해 작품, 여우주연, 촬영, 편집, 각색 등 6개 부문 후보에 올라있다.

한편 영화 '미나리'를 연출한 한국계 리 아이작 정(한국명 정이삭) 감독은 DGA 감독상 후보에 올랐지만, 수상은 불발됐다.

