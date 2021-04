[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오후 2시 관계직원들과 함께 여의서로 봄꽃길에 설치됐던 바리케이드를 치우며 교통 통제 해제를 알렸다.

구는 코로나19의 확산을 최소화하기 위해 지난달 31일 국회 뒤편 여의서로 일대 1.7㎞ 구간 차량을 전면 통제, 차단막을 설치한 바 있다.

채현일 구청장은 차량 통제, 봄꽃길 제한적 관람 등 지역사회 감염 차단을 위한 ‘봄꽃 거리두기’에 적극 협조해주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 내년 봄에는 평온한 일상 속에서 봄꽃을 만끽할 수 있도록 방역과 코로나 극복에 더욱 최선을 다하겠다고 전했다.

한편, 서강대교 남단에서 의원회관 사거리까지 봄꽃길 구간은 4월8일 오후 2시를 기점으로 차량 및 도보 통행이 가능하다.

