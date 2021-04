경찰, 대규모 불법촬영 영상 유통 사건 수사…피해자 100명 이상

[아시아경제 정동훈 기자] 피해자 100명이 넘는 불법촬영(몰래카메라) 영상물의 온라인 유통 정황을 포착한 경찰이 해당 영상 판매자·구매자에 대한 수사에 나섰다.

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 지난해 말부터 텔레그램에 만들어진 불법촬영 성관계 영상의 판매방 참가자들을 추적 중이다. 이들은 관련 영상을 사고 팔며 100명이 넘는 피해 여성들의 이름과 주소, 전화번호, 출신 학교 등 신상정보까지 공개한 것으로 전해졌다.

영상을 불법 촬영한 A씨는 지난해 경찰 수사가 시작된 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 알려졌다. A씨는 사망 전 자신이 촬영한 불법촬영 영상물들을 다크웹 등에 유포했고, 이를 내려받은 다른 인물들이 판매망을 만든 것으로 경찰은 파악했다.

해당 영상들은 텔레그램뿐 아니라 성인 웹사이트 등을 통해서도 확산한 것으로 전해졌다. 이런 경로로 영상을 거래하거나 시청한 사람들 역시 수사 대상이다.

