홍준표 "탄핵 대선 이후 4년 만의 눈물겨운 승리...文, 정신 차리고 국민 핍박마라"

[아시아경제 김소영 기자] 홍준표 무소속 의원은 7일 저녁 발표된 4·7 재보궐선거 방송 3사 출구 조사에 따라 서울·부산 시장 당선자 윤곽이 드러나는 것을 두고 "출구 조사를 보니 탄핵 대선 이후 4년 만에 이겨 보는 눈물겨운 승리"라고 감격했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "모두 하나 되니 하늘도 돕는 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "김종인·주호영 두 분 야권 지도자들께서도 참으로 수고하셨다"며 "안철수 대표에게도 감사드린다. 오세훈·박형준 두 후보님 참으로 고생하셨다"고 말했다.

그는 "도와주신 국민 여러분, 당원동지 여러분 정말 감사하다"며 야권 지지에 대한 고마움을 전했다.

그러면서 "이제 문재인 대통령은 정신 차리고 더이상 국민들을 핍박하지 마시라"며 "차분하게 임기 말 주변 정리하시고 마무리 잘하시라. 모두들 고생 많으셨다"고 말했다.

하편 4·7 재·보궐선거에서 서울과 부산 모두 오세훈, 박형준 국민의힘 후보가 큰 격차로 당선되면서 여권은 참패했다.

8일 중앙선관위에 따르면 서울시장 보궐선거 개표가 100% 완료된 가운데 국민의힘 오세훈 후보가 57.50%를 득표하며 더불어민주당 박영선 후보(39.18%)를 18.32%포인트 격차로 크게 앞서 승리했다. 부산시장 보궐선거에서는 박형준 후보가 62.67%로 김영춘 후보(34.42%)의 두 배 가까운 득표율로 압승을 거뒀다.

