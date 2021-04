與, 출구조사 ‘참패’에 적막 속 ‘침통’..지도부는 표정관리

지상파 3사 출구조사

서울·부산 모두 참패

적막 속 침통한 분위기

오세훈 59%, 박영선 37.7%

박형준 64% 김영춘 33%



[아시아경제 구채은 기자] 7일 오후 8시15분. 4·7재보선 방송사 출구조사 결과가 야권의 압승으로 발표되자 더불어민주당은 침통한 분위기를 숨기지 못했다. 짧은 탄식이 흘러나왔고 몇몇 당 지도부는 당혹스러운 표정을 보였다. 말없이 고개를 숙이는 의원들도 있었다.

8시7분께 김태년 당 대표 직무대행이 무거운 표정으로 개표상황실에 입장했다. 이 후 출구조사가 발표되기 전까지 약 8분여의 시간 동안은 그야말로 숨소리도 들리지 않는 ‘초긴장’ 상태가 계속됐다. 두 손을 모으고 앉아 방송을 8분여 응시하던 김 직무대행은 15분께 출구조사 결과가 발표되자 미동 없이 굳은 표정으로 TV화면만 묵묵히 지켜봤다.

이날 지상파3사 출구조사에서 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 59%의 득표율을 거둬, 박영선 더불어민주당 후보(37.7%)를 상대로 압승을 거두는 것으로 나타났다. 부산 선거에서는 박형준 국민의힘 후보가 64.0%, 김영춘 더불어민주당 후보 33.0%로 나타났다.

당선가능성이 높아진 오세훈 국민의힘 후보와 김종인 비대위원장이 소감 발표를 하는 방송이 흘러나오자 지도부 사이에서는 간간히 한숨이 흘러나왔고 전반적으로 무거운 침묵이 감돌았다.

이 결과는 사전투표가 반영되지 않았다는 진행자의 목소리가 나오자 몇몇 의원들이 동요하기도 했다. 김 직무대행은 8시 24분께 모으고 있던 두손을 풀었고, 카메라 플래시 소리가 터졌다. 김 원내대표는 굳은 표정으로 8시 25분께 입장 표명 없이 퇴장했다.

한편 이날 개표상황실에는 이낙연 상임 선거대책위원장이 함께하지 못했다. 부인이 코로나19 확진자 밀접접촉으로 자가격리에 들어갔기 때문이다.

민주당 공보국은 "이 위원장의 부인이 밀접접촉자로 분류돼 4월 15일까지 자가격리에 들어간다"며 "이 위원장도 질병관리청의 권고에 따라 부인과 함께 자가격리에 들어간다"고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr