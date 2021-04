LG전자, 12년 만에 '사상 최대' 실적 경신…가전·TV 날았다(종합)

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,771,650 전일가 160,000 2021.04.07 11:45 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 폰·가전으로…삼성, 1분기 영업이익 9.3조원 '깜짝 실적'(종합)대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 주가 올라갑니다LG전자, 고효율 태양광 모듈 '네온 H' 출시 close 가 올해 1분기 창립 이래 최대 실적을 기록한 것은 생활가전과 TV의 힘이 컸다. ‘집콕’ 문화 속에 코로나19로 인한 보복소비 심리가 고가 프리미엄 가전과 초대형 TV 수요로 집중됐다. 이로써 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,771,650 전일가 160,000 2021.04.07 11:45 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 폰·가전으로…삼성, 1분기 영업이익 9.3조원 '깜짝 실적'(종합)대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 주가 올라갑니다LG전자, 고효율 태양광 모듈 '네온 H' 출시 close 는 2009년 2분기 기록한 분기 기준 역대 최대 영업이익(1조2438억원)을 12년 만에 갈아치웠다. 차세대 성장 동력인 전장(VS)사업본부도 적자 폭을 줄이며 성장세를 이어갔다.

LG전자가 7일 공시한 1분기 잠정 매출과 영업이익은 각각 18조8000억원과 1조5000억원으로, 최근 증권가에서 내놓은 컨센서스(매출 17조8601억원ㆍ영업이익 1조2026억원)를 크게 웃돌았다. 1분기 잠정 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 27.7%, 39.2% 증가했다.

이는 LG전자 매출 가운데 40% 가까이 비중을 차지하는 생활가전(H&A)사업본부의 역할이 컸을 것으로 분석된다. H&A사업본부의 경우 역대 1분기 사상 처음으로 매출 6조원 벽을 넘은 것으로 추정된다. 영업이익은 분기 기준으로 8000억원을 처음 돌파한 것으로 알려졌다. 생활가전 매출을 이끈 것은 LG오브제컬렉션 등 프리미엄 가전이다. 프리미엄 가전의 매출 비중이 커지면서 수익성에 보탬이 됐다. 또 스타일러, 건조기, 식기세척기 등 스팀가전을 중심으로 한 신가전 판매 호조가 이어지고 있고 렌털 사업도 성장세를 보이고 있다.

북미와 유럽발(發) 프리미엄 TV 판매 증가도 LG전자의 '어닝 서프라이즈'를 이끈 요소 중 하나다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 LG전자의 지난해 OLED TV 출하량은 205만대로 집계됐다. 옴디아가 예상한 1분기 LG전자의 OLED TV 출하량은 75만9000대여서 이대로라면 연간으로 300만대 이상의 제품이 팔릴 것으로 추정된다. 증권가에서는 LG전자의 1분기 홈엔터테인먼트(HE)사업본부 매출이 전년 동기 대비 30%가량 증가했을 것으로 봤다.

LG전자가 신성장 동력으로 삼고 역량을 집중하고 있는 VS사업본부는 매출을 늘려가며 영업이익 적자 폭을 줄이고 있다. 1분기 중 완성차 업체의 수요가 회복되고 전기차 부품 비중은 확대되면서 실적이 차츰 성장세를 보이고 있다.

반면 최근 철수를 결정한 스마트폰 사업은 부진한 성적을 이어갔다. 1분기까지 무려 24분기 연속 적자를 기록했다. 누적 적자 규모도 5조원대에 달하는 것으로 추산된다. LG전자가 오는 7월 말로 스마트폰 사업 철수를 공식화했지만 당장 실적 개선 효과를 기대하기도 어렵다. 모바일커뮤니케이션(MC)사업본부의 영업 및 생산 중단에 따른 일회성 비용은 2분기 실적에 반영된다. 다만 실적 발목을 잡아왔던 MC사업본부의 적자가 사라지면서 내년부터는 재무구조 개선이 본격화될 전망이다.

LG전자는 2분기에도 생활가전과 TV 모두 전년 동기 대비 10% 이상의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 보인다. 1~2분기 실적을 바탕으로 올해 LG전자 연간 성적표는 지난해(매출 63조2600억원·영업이익 3조1950억원)를 넘어설 것으로 예상된다. 김지산 키움증권 연구원은 "반도체 및 원자재 가격 상승, 물류비 부담 증가 등 원가 압박 요인이 미칠 영향에 주목해야 한다"면서 "LG전자는 이에 상응하는 원가 절감 노력을 병행할 것이고 프리미엄 매출 확대를 통해 극복할 수 있을 것"이라고 분석했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr