'수출 1호' UAE 바라카 원전, 상업운전 시작

한국 수출형 원전 'APR1400' 건설하는 최초 해외원전사업

한전 "우리 원전기술력 전 세계 입증…UAE 전력수요 25% 담당할 청정에너지원"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국이 사상 처음으로 수출한 아랍에미리트연합(UAE)의 바라카 원전 1호기가 상업운전을 개시했다.

한국전력공사는 UAE원전 1호기가 지난해 3월 연료장전, 7월 최초임계 도달 이후 출력상승시험과 성능보증시험을 성공적으로 마치고 1호기 상업운전을 개시했다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 한국이 자체개발한 수출형 원전인 'APR1400' 4기(5600메가와트)를 건설하는 최초의 해외원전사업이다. 한전은 주계약자로서 사업을 총괄 수행하고 있으며 향후 장기적인 운영 파트너로서 이 사업에 UAE원자력공사(ENEC)와 합작투자로 참여 중이다. 국내 기업들 또한 설계(한국전력기술), 제작(두산중공업), 시공(현대건설·삼성물산), 시운전 및 운영지원(한국수력원자력) 등 사업 전반에 걸쳐 참여하고 있다.

UAE 원전은 UAE의 평화적 원자력 프로그램의 일환으로 ENEC이 추진해 온 사업이다. 아랍지역 최초의 상용원전인 1호기는 한국의 APR1400 노형을 기반으로 UAE 기후의 환경적 특수성을 반영해 보강설계됐다. 한전은 2012년 7월 1, 2호기 건설허가 취득을 시작으로 본격적인 공사에 착수했다.

한전 관계자는 "이번 1호기 상업운전 착수로 한국의 원전기술과 시공관리 등 해외원전사업 능력을 전 세계에 입증하게 됐다"며 "이는 신흥 원전시장에서 제2의 해외원전수출 교두보가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

현재 한-UAE간 원전협력은 설계·건설·운영·핵연료·정비 등 원전 전 주기에 걸쳐 이뤄지고 있다. 이번 1호기의 상업운전을 시작으로 양국 간 교류협력 분야 확대에도 이바지하게 될 것으로 예상된다.

UAE 원전은 자국 내 안정적인 기저부하 전력원으로 1호기를 시작으로 향후 4개 호기가 모두 상업운전에 돌입하면 UAE 전력수요의 25%를 담당할 것으로 예상된다. 또한 연간 2100만톤의 탄소배출량 저감효과(차량 320만대에 해당하는 매연 저감효과)를 달성해 UAE 내 청정 에너지 공급원이 될 것으로 기대된다.

한전 측은 "한전을 중심으로 이 사업을 추진중인 팀코리아는 후속호기인 2~4호기 잔여 건설, 시운전 완료 후 운영까지 모든 역량을 다해 사업을 성공적으로 완수할 예정"이라고 강조했다.

