송파구 ‘2021년 복지사업 길라잡이’ 발간

E-Book부터 송파TV, 유튜브 채널로 모든 복지 정책 확인 가능

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 구민의 복지정보에 대한 접근성과 정책 활용도를 높이기 위해 '2021년 복지사업 길라잡이'를 발간했다.

'복지사업 길라잡이'는 복잡하고 다양한 복지정책들 속에서 주민들에게 꼭 필요한 복지정보를 모아 한 권으로 묶어낸 ‘복지종합안내서’다. 복지정책과, 여성보육과 등 공공 복지부서에서 추진하고 있는 다양한 복지사업들과 종합사회복지관 등 민간 복지기관에서 제공하는 서비스를 종합, 수록했다.

책자에는▲저소득주민▲노인▲장애인▲여성·아동·청소년▲주거▲고용▲보건의료7개분야, 79개 주요 복지사업의 최신정보가 담겨 있다.

사업별로는 사업 담당부서, 지원대상, 구비서류, 선정기준 및 신청방법 등을 상세히 수록, 송파구 복지시설과 제공서비스 현황, 위기가구 맞춤형서비스 제공을 위한 다양한 복지자원 목록도 함께 수록했다.

이외도 고독사, 아동학대 등 위기상황 발생시 사회복지실무자가 즉각 대응하도록 위기대응매뉴얼을 현행화, 부록으로 ‘송파 복지지도’를 수록, 송파구 내 주요 사회복지기관의 위치와 정보를 한 눈에 볼 수 있게 했다.

또, 구민이 언제 어디서나 복지정보를 접할 수 있도록 구청 누리집에 E-Book형태로 게시하고 있으며 올해는 코로나19로 대면상담이 어려운 구민들에게 유익한 복지정보를 생생하게 전달하기 위해 주민리포터와 사회복지실무자들이 직접 참여하는 복지시리즈 동영상을 제작, 송파TV, 유투브 채널 등을 통해 송출할 예정이다.

구는 2014년부터 매년 변동되는 공공서비스 매뉴얼과 복지정책을 모아 복지종합안내서를 발간해 왔으며, 공공 복지부서와 민간 복지기관 실무자들에게 책자를 배부·공유함으로써 자원 불균형을 해소, 구민들을 위한 찾아가는 서비스 활성화에 기여하고 있다.

박성수 송파구청장은 “구민이 필요로 하는 복지정보를 쉽게 접하고 활용할 수 있도록 복지제도 홍보에 다각적 노력을 강구하고 있다”며 “코로나 확산으로 복지서비스 공백이 발생하지 않도록 구민과 온텍트 소통을 보다 확대해 나가겠다”고 전했다.

