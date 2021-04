백신 접종 후 '타이레놀' 복용 안내…약사회 "특정 상품명 언급 말라"

"품귀 현상 등 사회 혼란 경계해야"

[아시아경제 임주형 기자] 대한약사회(약사회)는 방역 당국이 코로나19 백신 접종 후 발열 증세가 있을 때 "타이레놀 등 해열제를 복용해도 좋다"고 언급한 것에 대해 '주의가 필요하다'고 지적했다. 해열제인 타이레놀은 특정 기업의 상표명이기 때문에 일반 약품 명칭인 '아세트아미노펜'으로 안내해야 한다는 설명이다.

약사회는 6일 "코로나19 백신 접종 관련 대국민 안내와 관련해, 방역당국에 해열제 상표명 언급에 주의가 필요하다"며 "의약품 품귀 현상 등 사회 혼란이 발생하지 않도록 경계할 것"이라고 강조했다.

약사회에 따르면 타이레놀은 다국적 제약사 '얀센'에서 제조하는 아세트아미노펜 성분 해열제의 상표명이다. 국내에도 해당 성분 계열의 제품으로 한미약품 써스펜이알, 부광약품 타세놀이알, 종근당 펜잘이알 등이 있는 것으로 전해졌다.

약사회는 방역당국이 지속해서 특정 회사의 상표명을 언급할 경우 해당 제품에 대해서만 수요가 몰리는 등 '품귀' 현상이 빚어질 것을 우려하고 있다. 동일한 성분의 의약품을 특정 상표명이 아니라는 이유로 일반 소비자들이 외면할 수 있다는 지적이다.

한편 이모세 약사회 환자안전약물관리본부장은 "아세트아미노펜을 주성분으로 한 의약품에는 일반 정제와 서방정 두 가지가 있으며, 서방정은 복용 시 8시간 효과가 지속돼 체온변화에 대처하기 힘든 야간에 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

또 "현재 다른 증상, 질병 등으로 복용하는 약이 있는 경우에는 반드시 약국에서 약사와 상담한 후 해열제를 구매해 동일 성분 또는 동일 효능의 의약품을 중복하여 과다 복용하지 않는 게 중요하다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr